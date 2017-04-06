Посол Израиля: «Лапшин не жалуется на условия содержания»

Блогер Александр Лапшин, содержащийся в Бакинском следственном изоляторе №1, не жалуется на условия содержания, заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

«Александр Лапшин, имеющий также паспорт Израиля, не жалуется на условия содержания», — сказал Дан Став на брифинге в четверг.

По его словам, представитель израильского посольства в Баку регулярно встречается с блогером, интересуется ходом следствия.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.