В Сабунчинском районном суде продолжился процесс по делу генерала ныне упраздненного МНБ Акифа Човдарова и трех его подчиненных. Как сообщил из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, очередное заседание практически полностью было посвящено эпизоду, связанному с соучредителем ЖСК Real Ильхамом Гасымовым. Между тем сам потерпевший осужден на 13 лет за мошенничество и в суд был доставлен под конвоем.

В своем выступлении Ильхам Гасымов заявил, что в 2007 году сотрудники МНБ задержали двух сотрудников его компании.

«Я сразу же отправился в министерство. За продажу квартир якобы за доллары были задержаны исполнительный директор ЖСК Real и еще один сотрудник. В МНБ без долгих разговоров от меня потребовали 250 тысяч долларов. Я заплатил, и ребят освободили», - поведал потерпевший.

По словам бывшего бизнесмена, его проблемы тогда на этом не закончились.

«История повторилась в 2009 году. Полицейский по имени Рауф положил глаз на одну из квартир в построенном мной здании и заявил, что эту квартиру должны отдать ему. А вскоре меня опять вызвали в МНБ, где заявили, что я кинул этого полицейского на деньги. С меня по-быстрому взяли 150 тысяч долларов в счет стоимости квартиры и еще 100 тысяч за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. У меня не было выхода, потому пришлось заплатить», - уточнил Гасымов, продолжая свой рассказ очередной историей.

«Уже и не помню, какой это был год, мы тогда должны были отправить товар в Венесуэлу. С зарубежными заказчиками возник спорный вопрос в общей сложности на 1,2 миллиона долларов. В МНБ об этом прослышали, и меня снова вызвали в это ведомство. Там меня обвинили в том, что якобы кинул иностранную компанию на крупную сумму. Я никак не мог втолковать, что это дело уже давно закрыто и у иностранцев нет никаких претензий. Однако отпустили меня не раньше, чем получили мои 200 тысяч долларов», - утверждал И.Гасымов.

Затем, по словам потерпевшего, против него были предприняты и более серьезные акции. В очередной раз сотрудники МНБ задержали не самого бизнесмена, а его сына. Естественно, потребовав за него выкуп.

«Был 2013 или 2014 год. Исчез мой сын Нурлан. После нескольких часов тщетных поисков я позвонил Акифу Мустафаеву по прозвищу «Акула», который выступал посредником между мной и МНБ. Спустя некоторое время мне сказали, что мой сын в МНБ и задержали его во время покупки наркотиков. Я не поверил в это, ведь мой сын - спортсмен, и предложил провести анализ крови Нурлана. Поставил условие: если анализы окажутся чистыми, то его должны отпустить, если же в крови обнаружатся наркотики, то пусть арестовывают, мол, сын-наркоман мне не нужен. А выкуп за него платить отказался. Но в дело вмешался мой старший сын, который сам заплатил сотрудникам МНБ 50 тысяч долларов и вызволил брата», - объяснил Гасымов.

Очередной инцидент произошел спустя некоторое время, во время свадьбы племянника Ильхама Гасымова.

«Была свадьба моего племянника в доме торжеств «София», на которую были приглашены гости из Москвы. В самый разгар торжества ворвались сотрудники МНБ и попытались арестовать моих гостей из Москвы Тофика и Намика. Тофика нам удалось спрятать, а Намика все же задержали, предварительно избив. Вскоре выяснилось, что Намика и его водителя Гюльагу обвиняют в приобретении наркотиков. Пришлось снова звонить Акифу Мустафаеву, и ребят отпустили. Разумеется не бесплатно, а за 300 тысяч манатов», - поведал бывший предприниматель.

Потерпевший признался, что по пяти разным эпизодам в общей сложности заплатил генералу Акифу Човдарову более миллиона долларов.

Он также утверждал, что всю посредническую роль между ним и МНБ выполнял Акиф Мустафаев по прозвищу «Акула». Стоит отметить, что этот человек бежал из страны сразу после разоблачения преступной группировки в МНБ. Некоторое время назад он был задержан правоохранительными органами Испании, но затем отпущен на свободу.

В своих показаниях Ильхам Гасымов с уверенностью заявил, что Акиф Мустафаев в настоящее время находится в Москве.

«Хоть я и нахожусь в заключении, тем не менее определенно знаю, что Акиф Мустафаев сейчас в Москве», - сказал Гасымов, отметив, что точного адреса его проживания он назвать не может.

Бывший бизнесмен признался, что у него и в тюрьме имеется личный телефон и он поддерживает связь со всеми знакомыми.

В этот момент не упустил шанса съязвить адвокат Камандар Насибов: «Судя по часам на вашей руке, не исключаю, что у вас есть и телефон».

Отвечая на вопрос о происхождении денег, которые потерпевший заплатил сотрудникам МНБ, Ильхам Гасымов заявил, что он владеет состоянием в 500 миллионов долларов и для него все откупные деньги были практически пустяком.

По данному эпизоду в качестве свидетелей также выступили бывшие телохранители Ильхама Гасымова Хаял Пириев и Агиль Джафаров, племянник Санан Самедли и личный водитель Эльшан Мамедов. Все они подтвердили показания потерпевшего.

Председатель суда Габиб Гасанов назначил очередное заседание по этому процессу на 10 апреля.