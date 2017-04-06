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«Большая Армения» вызвала недовольство в России

Автор: Отдел информации 

В Архангельской области России начала свою деятельность некоммерческая организация (НКО) «Большая Армения», сообщает информагентство «Эхо Севера», передает haqqin.az.

Российское информагентство сравнивает эту армянскую организацию с одиозными и фашистскими организациями Европы.

«На самом деле несколько смущает название. Уж больно оно схоже с такими ставшими одиозными организациями, как Великая Албания (экспансия албанских интересов на соседние Сербию, Македонию и Боснию), Великая Венгрия (экспансия на сербскую Воеводину и Закарпатье), Великая Италия (во времена Муссолини попытка воссоздать Римскую империю).

Впрочем, это ассоциации по названию. Хотя, согласитесь, весьма обоснованные. Armenia Maijor – это игра слов: Великая Армения, она же Большая Армения», - говорится в статье.

«Итак, Большая Армения пришла в Архангельск… Говорят, хотят наладить межкультурное взаимодействие и укрепить связи между Россией и Арменией. 31 марта 2017 года «Большая Армения» провела благотворительный концерт в Приморском комплексном центре социального обслуживания (ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО»). Чуть напоминает Нуланд на Майдане, но, вероятно, это субъективный взгляд», - говорится в статье.

Издание отмечает, что всего в Архангельской области функционируют 220 НКО, представляющих интересы различных этнических групп и наций. Все они декларируют, что только и делают, что пытаются наладить взаимодействие между культурами и этносами. На практике слова представителей подобных НКО зачастую расходятся с делом, и тому есть несколько широко известных примеров.

Кроме этого, деятельность некоторых НКО несет прямой ущерб государственным интересам, тем самым подрывая авторитет важнейшего социального института. Некоторые НКО под видом благих намерений, натянув на себя личину послов доброй воли, сеют семена скверны за счет иностранных бюджетов.

«Поэтому призываем быть осторожными: за красивой вывеской может скрываться все что угодно. В том числе и шкурные интересы конкретных бизнесменов, или, что еще опаснее, интересы иностранных государств. В случае с Арменией такие игры довольно опасны, поскольку у Армении крайне сложные отношения с соседями, среди которых партнеры: Турция и Иран, и даже близкие друзья России – Азербайджан. А если посмотреть на притязания авторов идеи Великой или Большой Армении, то закрадываются подозрения, что у адептов движения большие планы по экспансии на половину Турции, на треть Азербайджана и на северный Иран (район Тебриза и озера Урмия). То есть, демонстрируя крепость дружбы с Россией, армянские деятели могут подпортить отношения России с соседями Армении - сначала на ментальном уровне, а затем… Кому-то эта мысль может показаться натянутой, но ведь и над печенюшками Нуланд сперва тоже лишь посмеивались. А оно вон как обернулось…» - отмечает «Эхо Севера».

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