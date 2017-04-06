Саудовская Аравия продает нефть с большими скидками

Саудовская Аравия второй месяц подряд снижает отпускные цены на основные сорта своей нефти, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

На ключевом для саудитов азиатском рынке скидки на нефть решено увеличить вдвое. Самый продаваемый саудовский сорт Arab Light, цену которого Saudi Aramco уже снизила на 30 центов месяц назад, подешевеет еще на столько же, сообщает Finanz.

«Физический рынок очень слабый. Почти все сорта приходится продавать дешевле их официальных цен», — отметил источник Reuters в отрасли. По словам другого трейдера, работающего с Saudi Aramco, у саудитов возникли проблемы с продажами в Азии, куда в 2017 году впервые начала поступать сланцевая нефть из США.

Для клиентов в ЕС саудовская нефть подешевеет еще сильнее. В Западной Европе скидки, составлявшие месяц назад 45-60 центов, решено увеличить еще на 70 центов для Arab Extra Light, на 45 центов — для Arab Light и на 45-50 центов — для тяжелых марок.

Максимально выгодные условия будут предложены покупателям в Средиземноморье, где сверхлегкая нефть подешевеет на 1,05 доллара, а остальные сорта — на 50-70 центов.

Новые скидки от Saudi Aramco не стали сюрпризом для рынка — снижения цен ожидали большинство нефтетрейдеров, опрошенных Reuters.

Затеянная саудитами и ОПЕК попытка поднять цены на нефть сокращением добычи в конечном итоге может вылиться в новую ценовую войну: чтобы остановить потерю доли на рынке, им приходится снижать цены, объясняет глава британской консалтинговой компании Crystol Energу Кароль Нахле.