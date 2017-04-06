Подписаться на уведомления
 

Саудовская Аравия продает нефть с большими скидками

 

Саудовская Аравия второй месяц подряд снижает отпускные цены на основные сорта своей нефти, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

На ключевом для саудитов азиатском рынке скидки на нефть решено увеличить вдвое. Самый продаваемый саудовский сорт Arab Light, цену которого Saudi Aramco уже снизила на 30 центов месяц назад, подешевеет еще на столько же, сообщает Finanz.

«Физический рынок очень слабый. Почти все сорта приходится продавать дешевле их официальных цен», — отметил источник Reuters в отрасли. По словам другого трейдера, работающего с Saudi Aramco, у саудитов возникли проблемы с продажами в Азии, куда в 2017 году впервые начала поступать сланцевая нефть из США.

Для клиентов в ЕС саудовская нефть подешевеет еще сильнее. В Западной Европе скидки, составлявшие месяц назад 45-60 центов, решено увеличить еще на 70 центов для Arab Extra Light, на 45 центов — для Arab Light и на 45-50 центов — для тяжелых марок.

Максимально выгодные условия будут предложены покупателям в Средиземноморье, где сверхлегкая нефть подешевеет на 1,05 доллара, а остальные сорта — на 50-70 центов.

Новые скидки от Saudi Aramco не стали сюрпризом для рынка — снижения цен ожидали большинство нефтетрейдеров, опрошенных Reuters.

Затеянная саудитами и ОПЕК попытка поднять цены на нефть сокращением добычи в конечном итоге может вылиться в новую ценовую войну: чтобы остановить потерю доли на рынке, им приходится снижать цены, объясняет глава британской консалтинговой компании Crystol Energу Кароль Нахле.

538 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°
9 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Доллар продолжает дешеветь: 1,70 AZN/$1
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии туристической выставки
Индонезия не допущена до участия в футбольном турнире Исламиады
Ливанская артиллерия нанесла удар по террористам в Сирии
Саудовская Аравия продает нефть с большими скидками
«Большая Армения» вызвала недовольство в России
«Акула Акиф» всплыл в Москве На суде о главном агенте Эльдара Махмудова
Посол Израиля: «Лапшин не жалуется на условия содержания»
В Петербурге обезврежено взрывное устройство
Азербайджан получил второй транш кредита для TANAP
Ильхам Алиев награжден Международной премией дружбы
В Баку ограничено движение транспорта
Россия отклонила решение ООН по химической атаке в Сирии
Айдын Алиев: «Азербайджан гарантирует качество своей продукции»
Следующие Исламские игры пройдут в Турции
США и Южная Корея отрепетируют совместный удар по КНДР
Премьер Шотландии уверена, что доживет до независимости региона
Трамп отказался делиться с Россией военными планами по Сирии
На бакинской свадьбе избили музыканта
Губернатор Ставрополья на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Бейлагане Мирзоев расстрелял 45-летнего мужчину
Воюющие в Сирии узбеки причастны к теракту в Петербурге Российские источники
Жительница Агджабеди покончила с собой, выпив уксус
Турецкие ВВС уничтожили боевиков ПКК
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться