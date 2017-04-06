Ливанская артиллерия нанесла удар по террористам в Сирии

Артиллерия ливанской армии нанесла удар по местам скопления террористов в горных районах на сирийской границе, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, группы террористов были разбиты в районах Раас-Баалбек и Эрсаль.

Пограничный город Эрсаль последние три года остается одним из самых нестабильных населенных пунктов Ливана. Находящийся рядом с пограничным горным массивом город стал важным объектом террористов, которые пытаются обеспечить в данном районе безопасный путь для контрабанды оружия и переброски боевиков через границу в Сирию и обратно.

Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.