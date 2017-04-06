Индонезия не допущена до участия в футбольном турнире Исламиады

Сегодня в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная стартующим 12 мая Играм исламской солидарности. В эти дни в столице Азербайджана проходит 25-е заседание исполкома Спортивной федерации исламской солидарности, в связи с чем в Баку прибыл глава этой организации Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз.

Он в первую очередь сообщил о том, что Исламиада-2021 состоится в Стамбуле. Данное решение было принято на заседании исполкома.

«Мы обсудили важные вопросы, приняли важные решения, — заявил Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз. — Игры-2021 состоятся в Турции. Но сейчас наши мысли об Исламиаде-2017, которая состоится в Баку. У Азербайджана есть большой опыт проведения крупных международных соревнований. Верю, что и Исламиада пройдет успешно. Азербайджан заработал славу хорошего организатора».

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов подчеркнул, что его радует, что следующую Исламиаду проведет Стамбул.

«Сейчас в Баку много гостей, — говорит министр. — Завтра состоится заседание Координационной комиссии. Будет дан отчет о подготовке. Все идет по плану. Кто будет знаменосцем Азербайджана на церемонии открытия? Пока решения на этот счет нет. Выберем самого достойного».

Азад Рагимов также сообщил, что сборная Индонезии по футболу не будет допущена до Исламиады из-за того, что опоздала с заявкой.

«В футбольном турнире сыграют восемь стран. Эти команды выбраны по техническим и логистическим причинам. Индонезию мы приглашали неоднократно, отправляли им письма несколько раз. Они не ответили в срок. Поэтому в футбольном турнире будет восемь команд. Сегодня уже состоится жеребьевка, поменять регламент не сможем. Мы встретимся с представителями Индонезии и объясним им причину отказа».

Министр сообщил, что аккредитацию уже прошли более 100 иностранных журналистов и более 500 местных. Возможность подать заявку на аккредитацию есть до 15 апреля.

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что не сомневается в успешном проведении Исламиады в Азербайджане.

«А через четыре года Турция постарается провести Игры не менее удачно, — заявил он. — У нас уже все готово для проведения Исламиады. При желании можем организовать Игры в течение 3-4 месяцев. Нам нужно обновить пару спорткомплексов. У нас впереди много крупных спортивных событий. Турция и Стамбул всегда готовы. Но до 2021 года подготовимся еще лучше.

Турция усердно борется с допингом. Что касается наших спортивных результатов, то бывают взлеты и падения. Мы сейчас на взлете. На Исламиаде в Баку, а затем на Олимпиаде в Токио постараемся доказать это. Да, на Олимпиаде в Рио Азербайджан опередил Турцию по количеству медалей. Постараемся в Токио обойти Азербайджан. Это будет братское соперничество».