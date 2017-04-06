Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии туристической выставки

В Баку начала работу 16-я по счету ежегодная Азербайджанская международная выставка «Туризм и путешествия» — AITF 2017.

Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой.

В работе AITF 2017 принимают участие 272 компании из 22 стран. Среди участников — компании из Азербайджана, Италии, Швейцарии и других стран.

Традиционно в выставке принимают участие такие страны, как Беларусь, Грузия, Доминиканская Республика, Марокко, Таиланд, Чехия, с региональным стендом – Рогашка Слатина (Словения) и Ставропольский край (Россия).

Впервые свои туристические возможности на азербайджанской выставке представят Колумбия и Куба, которые выступают при поддержке посольств своих стран в Азербайджане. Среди иностранных дебютантов можно выделить туркомпании из Италии, Китая и Великобритании.

Совместно с AITF пройдет 11-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» Horex Caucasus 2017 — единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.