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Очередной проект от Kapital Bank в поддержку футбола

 

Kapital Bank стал официальным партнером традиционного проекта «Футбол и здоровый образ жизни», который будет проходить в городе Сумгаит среди детей в возрасте 10-12 лет. В проекте примут участие свыше 500 учащихся 48 школ Сумгаита и его окрестностей.

На мероприятии, проведенном в связи с запуском проекта, присутствовали ветераны отечественного футбола, депутаты Милли Меджлиса, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица. Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Наряду с Kapital Bank, в проекте также участвуют Министерство образования, Исполнительная власть и отдел образования города Сумгаит, ПО «Азеркимья» и футбольный клуб «Сумгаит».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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