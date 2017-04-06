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В Губе подожгли дом

 

В Губинском районе подожгли дом директора школы. Инцидент произошел в селе Гырыз Дехне, сообщает Report.

В результате пожара полностью сгорел шестикомнатный двухэтажный дом директора средней школы Халила Саркарова.

На место пожара прибыли две пожарные машины и живая сила Губинской противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Хотя пламя удалось потушить, дом стал не пригоден для жилья.

По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания.

Однако владелец дома считает, что дом был подожжен, и обосновывает это тем, что, выходя из дома, выключил свет и газ. В момент пожара в доме никого не было, и по этой причине никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения полиции Губинского района также отметили, что дом был подожжен.

Причины возгорания выясняются.

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