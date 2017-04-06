Президент Филиппин приказал разместить войска на спорных островах

Филиппинский президент Родриго Дутерте в четверг заявил, что отдал приказ разместить войска на необитаемых островах в Южно-Китайском море, принадлежность которых оспаривает КНР. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Оно отмечает, что подобный шаг может вызвать недовольство Пекина.

"Кажется, что все стремятся на эти острова, так что лучше будет, если мы заселим те из них, которые остаются необитаемыми", - приводит AFP слова Родриго Дутерте.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконными.

Новый виток напряженности возник после решения международного арбитража в Гааге в июле прошлого года, согласно которому КНР признана не имеющей "исторических прав" на спорные острова в Южно-Китайском море и большую часть его акватории. В Пекине заявили о непризнании вердикта суда и о том, что данный документ не имеет юридической силы.

После своего вступления в должность президента Филиппин 30 июня прошлого года Родриго Дутерте предпринимал усилия для налаживания отношений с Китаем и ослабления напряженности, вызванной территориальным спором.