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В Баку обещают до 18 градусов тепла

 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами туман, вечером возможна изморось. Будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится от 761 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, прогнозируемая до 9 апреля на Абшеронском полуострове умеренная весенняя погода в будет благоприятна для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Однако в некоторых западных районах ожидаются грозы, местами дожди. Скорость западного ветра в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла. 

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