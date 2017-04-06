Сообщение о том, что между SOCAR и «Газпромом» идут переговоры об увеличении поставок газа в Азербайджан, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az заявил глава российского подразделения SOCAR Фарид Джафаров.

Джафаров отметил, что российские журналисты неправильно истолковали его слова.

«Никаких переговоров об увеличении поставок газа из России в Азербайджан не ведется», — сказал он.

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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и «Газпром» ведут переговоры об увеличении поставок газа в Азербайджан на 3-5 млрд кубометров в год. Об этом российским журналистам сообщил глава российского подразделения SOCAR Фарид Джафаров.

«Ведутся дискуссии», — ответил он на соответствующий вопрос.

Летом 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что SOCAR проявляет интерес к увеличению закупок газа у «Газпрома» на 3-5 млрд кубометров.

Ранее компании договорились о поставках 2 млрд кубометров газа в год.