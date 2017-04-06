Объявлен апрельский рейтинг ФИФА для мужских футбольных сборных.

Сборная Азербайджана, несмотря на поражение от Германии со счетом 1:4 в отборочном матче чемпионата мира-2018, поднялась на две ступени и теперь занимает 87-е место. В активе Азербайджана 386 очков. Это на шесть очков больше, чем было в марте.

Лидером рейтинга стала Бразилия, опередившая Аргентину. На третьем месте Германия. Также в первую десятку входят Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания.

Другие наши соперники по отборочной группе занимают следующие места: Северная Ирландия – 26-е, Чехия – 46-е, Норвегия – 86-е, Сан-Марино – 204-е.

Опустились в рейтинге и хозяева чемпионата мира – сборная России. Не сумев выиграть в мартовских товарищеских матчах, россияне сменили 60-е место на 61-е.