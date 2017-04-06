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Турция доказала химическую атаку в Идлибе

 

Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб доказало факт использования химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает ВВС.

"Вскрытие погибших выявило, что в Идлибе было использовано химическое оружие", - сказал он.

Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого химического отравления.

30 пострадавших были доставлены через границу в соседнюю Турцию, где три человека скончались.

Сирийские военные отрицают использование химического оружия, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".

По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил гибель мирных жителей в Сирии в результате предположительного применения химического оружия.

"Это было оскорбление человечества, - сказал Трамп. - Когда убивают невинных детей, младенцев - это переходит черту".

Трамп не упомянул Россию в своей речи.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что для России настало время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года.

В среду утром США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предлагаемый вариант резолюции "категорически неприемлем".

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