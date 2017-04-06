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«Нефтчи» продлит контракт с тренером, оскорбившим болельщиков

Автор: Отдел спорта 

Футбольный клуб «Нефтчи» выступил с заявлением, в котором говорится, что прошедшей зимой в составе команды произошли кардинальные изменения и руководство клуба довольно выступлением «Нефтчи» во второй половине сезона.

Напомним, вчера «Нефтчи» вылетел из Кубка Азербайджана, а в чемпионате команда занимает шестое место, отставая на пять очков от четвертой позиции, которая дает право сыграть в Лиге Европы.

Вчера же после игры с «Карабахом» главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев жестко раскритиковал фанатов команды, назвав их действия хулиганскими.

«Я не считаю их болельщиками, - заявил Абдуллаев. - Фанат, который любит команду, не будет кричать «отставка». Тех, кто призывает к отставке, когда до конца игры еще полчаса, болельщиками не считаю. У «Нефтчи» есть преданные болельщики, мы играем для них. Но фан-клуб Forza Neftçi я болельщиками не считаю. Они на стадионе занимаются хулиганством».

Ожидалось, что после таких слов Эльхан Абдуллаев будет уволен, однако в заявлении клуба говорится, что, наоборот, контракт с ним будет продлен еще на один год.

«В последние дни некоторые силы пытаются сформировать у общественности неверное мнение о «Нефтчи», - говорится в заявлении. – Некоторые СМИ даже после наших побед пытаются бросить тень на команду. Это прослеживается и в действиях некоторых фан-групп. После первого же поражения они выкрикивают оскорбительные лозунги. Все эти попытки потерпят неудачу».

Между тем слова Эльхана Абдуллаева о болельщиках вызвали серьезный резонанс не только среди фанатов «Нефтчи», но и представителей других фан-движений. Они подвергли жесткой критике главного тренера «Нефтчи». Возмущены словами Абдуллаева и обычные болельщики команды, многие из которых считают, что наставнику пора в отставку.

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