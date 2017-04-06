В российских аэропортах ввели дополнительные меры безопасности

Дополнительные меры авиационной безопасности введены во всех российских аэропортах после трагических событий в Санкт-Петербурге, заявил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, передает РИА Новости.

"Во всех аэропортах введен повышенный режим транспортной безопасности, это касается совершенно конкретных мер: начиная от усиленного режима патрулирования по периметру аэропорта и в самих терминалах, дополнительного досмотра, проведения дополнительного видеомониторинга", — сообщил Окулов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом замглавы Минтранса признал, что любые дополнительные меры приносят неудобства пассажирам, и аэропорты рекомендуют вылетающим приезжать заранее.