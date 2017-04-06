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Индийский министр заступился за убийц мусульманина

 

Глава МВД индийского штата Раджастхан Гулаб Чханд Катария заступился за группу «гауракшаков» (защитников коров), расправившихся с перевозившими скот мусульманами. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 3 апреля к северу от столичного округа Дели. Толпа «гауракшаков» остановила шесть грузовиков с коровами, которых сопровождали 16 фермеров-мусульман из штата Харьяна. Они показали документы, из которых следовало, что коров купили не для забоя, а для получения молока. Однако защитники животных решили, что документы поддельные, и напали на фермеров.

Прибывшая полиция разняла дерущихся. Фермеры были задержаны по подозрению в контрабанде скота. Один из них, 55-летний Пехлу Хан, через два дня скончался в больнице от полученных травм — его избивали ногами, у мужчины оказались сломаны все ребра. Остальные фермеры с многочисленными повреждениями до сих пор остаются в больницах. Никого из нападавших не задержали.

По словам министра, в произошедшем виноваты обе стороны. «Если пострадавшие знали, что контрабанда коров запрещена в Раджастхане, зачем они этим занимались?» — заявил он.

«Защитники коров» — индийская общественная организация, известная довольно жестокими методами борьбы за права священных животных. Так, 28 июня 2016 года в сети появился ролик, на котором активисты организации заставили контрабандистов, везущих говядину, съесть смесь из коровьего навоза, мочи, молока, йогурта и топленого масла.

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