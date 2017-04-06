Сегодня на рассмотрении в судах находится 280 тысяч дел, касающихся банковско-клиентских отношений. Об этом на днях сообщил председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы. По его словам, в период высоких доходов в банках была избыточная доходность и безответственное кредитование. Сейчас же возникла ситуация, когда многие субъекты предпринимательства не могут вернуть занятые ранее деньги, а банки, как следствие, не могут рассчитаться со вкладчиками.

Иными словами, возникает ситуация, когда в стране появляются «проблемные вклады» на весьма существенную сумму. Как сообщил в беседе с haqqin.az банковский эксперт, юрист Акрам Гасанов, на конец прошлого года сумма вкладов населения составляла 7,4 млрд манатов (большая ее часть застрахована), а сумма прочих пассивов банков - 22,1 млрд манатов (из них 9 млрд манатов - средства юридических лиц на счетах).

Таким образом, при банкротстве банков гарантированно свои деньги получают менее четверти кредиторов банка. Остальные получают крохи либо вообще ничего (с учетом того, что Палата и Фонд осуществляют ликвидацию обанкротившихся банков скрытно, но это уже другая тема). Поэтому в широком смысле под проблемными вкладами надо понимать все пассивы банков, т.е. привлеченные им средства у всех кредиторов, а не только у населения. И именно возврат этих средств становится главной головной болью банковской системы.

«Сущность традиционной банковской деятельности (традиционной потому, что есть еще и исламский банкинг, о котором чуть ниже) сводится к торговле деньгами. Банки занимают деньги у одних бесплатно (текущие счета клиентов) либо по определенной процентной ставке (вклады клиентов, кредиты других банков) и теми же деньгами кредитуют других по более высокой процентной ставке. Разница в процентной ставке (маржа) и составляет доход банка», - рассказывает Гасанов.

Основное отличие банковской деятельности от прочих видов предпринимательства сводится как раз к тому, что она в основном осуществляется за счет не собственных, а привлеченных средств. «Конечно, свои средства (вложения акционеров – капитал) у банка тоже должны быть. Так, на сегодня в Азербайджане одно из самых высоких требований по этому показателю (мы вторые после Казахстана) – 50 млн манатов. Но, в любом случае, разница между собственными и привлеченными средствами огромная. Так, на конец прошлого года совокупные собственные средства (капитал) банков составляли 1,9 млрд манатов, привлеченные – 29,5 млрд манатов. Т.е. разница более чем в 15 раз!» - подчеркивает эксперт.

Основным риском банковской деятельности является кредитный риск, т.е. невозврат кредитов. И, разумеется, если объем проблемных кредитов растет, банку становится трудно возвращать свои долги, в том числе вклады. Когда сумма безнадежных проблемных кредитов превышает капитал банка, он становится банкротом, поскольку не может вернуть свои долги даже за счет средств акционеров. Что мы и видим на примере банкротства 12 банков за последние два года.

«Между прочим, банковский надзор потому и нужен, чтобы банки не осуществляли слишком рискованную кредитную политику и не теряли средства вкладчиков и прочих своих кредиторов. Банковский надзор последний год осуществляет Палата, до нее это была функция Центробанка. Получается, что Центробанк плохо справлялся со своей работой, раз банки, по словам Асланлы, осуществляли безответственную кредитную политику. Собственно, потому и функцию надзора президент передал Палате.

А потому давайте посмотрим, что сделано и должно быть сделано Палатой для исправления ситуации, возникшей в результате плохого банковского надзора Центробанка.

Как мы знаем, застрахованные вклады населения полностью компенсирует Фонд страхования вкладов за счет кредитов Центробанка. А потом Фонд возвращает кредит Центробанку за счет реализованного имущества обанкротившегося банка. Плюс Фонд с этого имущества берет и свой гонорар за проделанную работу. И если после этого что-то остается, прочие кредиторы получают часть своих средств. И тут важно подчеркнуть, что совокупная сумма вкладов населения в три раза меньше суммы прочих привлеченных средств», - говорит эксперт.

Гасанов призывает обратить внимание на тот факт, что, даже несмотря на удержание однопроцентного налога за обналичивание средств, предприниматели и юридические лица продолжают массово изымать средства из банков. Причина – недоверие!

«Уже ряд банков месяцами не возвращает вклады физических лиц, в том числе иностранцев. Есть даже решения судов о возврате вкладов, но эти банки не исполняют судебных решений. Одна иностранка выиграла у местного банка (Caspian Development Bank) суд по оплате гарантии, а банк теперь затягивает процесс, утверждая, что, поскольку у него изменилось наименование, он не отвечает по прежним обязательствам (это уже предел извращений ради уклонения от выплаты долгов). Граждане обращаются в Палату, но Палата им не отвечает. То есть налицо управленческий паралич.

А что в этом случае должно быть по закону? По закону банк обязан вернуть вклад в течение пяти рабочих дней, а средства юридических лиц с текущего счета – в течение одного рабочего дня. Если он не может это сделать ввиду временных проблем с ликвидностью (т.е. банк не банкрот, просто ждет оплат в будущем), Палата должна обратиться в Центробанк за получением кредита для этого банка. Если же проблема серьезнее и банк - банкрот, Палата должна отозвать лицензию и обратиться в суд для начала производства по банкротству. Но Палата сегодня не делает ни того, ни другого. Вместо этого просто констатирует факт того, что суды завалены банковскими делами, проблемные кредиты не возвращаются, а потому банки не могут вернуть свои долги», - отмечает собеседник.

По мнению Гасанова, вместо того чтобы плакаться и утверждать очевидные вещи, Палата должна провести во всех банках проверку на предмет того, как и кому были выданы те или иные кредиты, ставшие проблемными. Деньги ведь не улетучились, они пошли в чей-то карман. Во многих случаях это сами владельцы либо администраторы банков. Кредиты ведь выдавались по их решениям.

«Ну, допустим, в некоторых случаях заемщики объективно обанкротились и не смогли вернуть кредит. Ну, допустим, часть кредитов в долларах, и теперь заемщики упираются из-за несогласия платить разницу по девальвации. А где же залоги? Почему одним заемщикам выдали по очень выгодным условиям, а другим – наоборот? Даже неглубокий анализ выявит ряд злоупотреблений при выдаче кредитов, и тогда можно будет призвать к ответу как банкиров-жуликов, так и заемщиков-мошенников. А возможно, даже надзорщиков Центробанка, которые в свое время закрывали глаза на все эти безобразия.

Короче говоря, поскольку мы имеем дело с криминалом, а не с нормальной банковской деятельностью, действовать надо не только словом, но и мечом. А для этого нужны не просто грамотные действия, но также искреннее желание их осуществлять.

В завершение хочу обратить внимание на то, что в Азербайджане, в отличие от ряда западных стран, нет исламского банкинга. Исламские банки привлекают вклады на условиях не фиксированного процентного дохода, но совместного участия в бизнесе. То есть будет у банка доход - вкладчик тоже получит долю. А банк в свою очередь участвует в доходе своих заемщиков.

Такой подход решает многие проблемы, поскольку способствует полной прозрачности всех субъектов и исключает злоупотребления. Это, конечно, сама по себе большая тема, об этом можно говорить отдельно. Но в контексте поднятой проблемы она актуальна: банковская система должна предоставлять клиентам все виды услуг, в том числе вкладов. Только таким путем удастся привлечь в систему свободные средства населения. А наши банкиры действуют во многом по старинке», - подчеркнул Акрам Гасанов.