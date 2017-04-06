В секторе Газа казнили израильских "шпионов"

Три человека казнены в палестинском секторе Газа, которым управляет Исламское движение сопротивления (ХАМАС), по обвинению в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщает газета Al-Youm al-Sabia.

Приговор о смертной казни был вынесен военным судом Газы, сформированным ХАМАС.

По имеющимся данным, казненным были предъявлены обвинения в "сотрудничестве с израильской разведкой", в частности, в передаче спецслужбам информации о деятельности и дислокации боевых отрядов ХАМАС, координат пусковых ракетных установок, адресов проживания палестинских лидеров в Газе и маршрутов их передвижения.