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Меркель об исторических отношениях с Азербайджаном

 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в четверг направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

«25 лет назад были установлены дипломатические отношения между нашими странами. Наши двусторонние связи имеют древнюю историю. Двести лет назад первые швабские переселенцы поселились на территории современного Азербайджана.

Своим визитом в Германию в июне 2016 года вы однозначно подтвердили, что между нами существуют оживленные и всесторонние отношения. Германия приветствует вашу готовность тесно сотрудничать с нашей страной и волю по приобщению к европейским ценностям. Вы можете быть уверены в том, что Германия будет оставаться вашим надежным партнером в модернизации вашей страны, развитии демократии и правового государства.

Я уверена в том, что Азербайджан, как и весь регион, сможет в полном объеме развивать свой потенциал лишь после разрешения региональных конфликтов. Германия как член Минской группы ОБСЕ и впредь будет участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем и поддерживать усилия сопредседателей.

По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами желаю Азербайджану мира, благополучия, а нашим странам - успешного продолжения и расширения надежного сотрудничества», - говорится в поздравлении.

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