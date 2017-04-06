Президент РФ Владимир Путин освободил от должности еще одного губернатора, передает РИА Новости.
Согласно информации пресс-службы Кремля, от должности освобожден глава Марий Эл Леонид Маркелов.
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности еще одного губернатора, передает РИА Новости.
Согласно информации пресс-службы Кремля, от должности освобожден глава Марий Эл Леонид Маркелов.
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