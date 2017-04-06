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Азербайджан – самое еврейское государство в Азии

Автор: Отдел информации 

По данным Еврейского агентства для Израиля (JAFI), известного также как «Сохнут», Азербайджан является самым еврейским государством в Азии.

Азербайджан, как, впрочем, и Грузия, был включен агентством в Азиатский регион. По информации JAFI на 2016 год, в Азербайджане проживают 8 600 «настоящих» евреев – тех, у кого мать – еврейка. Также в Азербайджане живут 22 000 потомков евреев, но их матери еврейками не являются. Несмотря на это, они при желании могут переехать в Израиль на постоянное место жительства. В сумме получается 30 600 человек.

Удивительно, но на втором месте в Азии по числу проживающих евреев находится Иран. Их там 22 900, из которых 9 900 человек – евреи по материнской линии. Персидские евреи имеют возможность свободно эмигрировать в различные страны, за исключением США и Израиля, куда они могут попасть только через третьи страны. К примеру, бывший президент Израиля Моше Кацав происходит из персидских евреев.

На третьем месте в Азии располагается Узбекистан – 13 700 евреев. Далее идут Индия (13 000), Казахстан (12 600), Грузия (11 400) и т.д.

Любопытно, что Армения в списках JAFI не значится. По-видимому, количество евреев в Армении минимально. Это и неудивительно, учитывая частые нападки на евреев в армянских СМИ из-за дружеских отношений Азербайджана с Израилем. Серия антисемитских публикаций вышла в Армении и в конце прошлого года в связи с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку.

Это, конечно же, заметили и в Израиле, где считают, что в Армении на уровне правительства и руководства армянской диаспоры поддерживается курс на развитие стратегических отношений с государствами, с которыми у Израиля напряженные отношения. В первую очередь с Ираном, который отказывает Израилю в самом праве на существование в качестве государства.

Всего в мире живут более 14 миллионов «истинных» евреев, еще более 23 миллионов человек имеют еврейские корни по отцовской линии. Самым большим по численности населения еврейским государством, разумеется, является Израиль, где проживают более 6 миллионов евреев. В первую пятерку также входят США (5 миллионов 700 тысяч), Франция (467 тысяч), Канада (386 тысяч) и Великобритания (290 тысяч).

На постсоветском пространстве больше всего евреев проживают в России (183 тысячи). Далее следует Украина, на третьем месте - Беларусь. Азербайджан занимает четвертую строчку.

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