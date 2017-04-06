МВД вызволяет Князя из беды

МВД Азербайджана держит под контролем проблему проживающего в украинском Луганске Князя Мамедова. Об этом haqqin.az заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Напомним, ранее СМИ писали о гражданине Азербайджана Князе Мамедове (1970 г.р.), который вместе с семьей не может покинуть город Красный Луч, находящийся под контролем сепаратистов «ЛНР». Причиной, по которой азербайджанскую семью не выпускают на родину, называли отсутствие у них паспортов, выданных «правительством» «ЛНР».

«Руководство министерства поручило нашему представителю в Украине полковнику Шахину Годжаеву совместно с посольством Азербайджана и диаспорскими организациями предпринять неотложные меры, необходимые для решения данной проблемы», - сказал Эхсан Захидов.