В Ташкенте закрылось бюро НАТО

Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действовавшее в Ташкенте, закрыто с 1 апреля в связи с изменением структуры контактов альянса в данном регионе, сообщил в четверг РИА Новости сотрудник бюро.

Решение о закрытии офиса альянса в Ташкенте было принято осенью 2016 года. В ноябре прошлого года глава Бюро НАТО в Центральной Азии Розария Пульизи сообщила СМИ, что закрытие бюро является результатом внутреннего рассмотрения бюджета и не несет политического характера.

"Процедура закрытия офиса завершена, он перестал действовать 31 марта 2017 года, с апреля контакты со странами Центральной Азии будет осуществляться непосредственно из Брюсселя", — сказал собеседник агентства.