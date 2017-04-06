Подписаться на уведомления
 

Президент Киргизии объяснил, откуда у него так много денег

 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе встречи с генеральным прокурором страны Индирой Джолдубаевой передал документы о том, что в январе 2003 года он продал принадлежавший ему пакет акций промышленного предприятия в городе Измир турецкому предпринимателю за 45 миллиардов турецких лир (около $35 миллионов по действовавшему тогда курсу). Об этом сообщает официальный сайт президента республики.

Уточняется, что информация о сделке опубликована в соответствующем информационном бюллетене Турецкой Республики 31 января 2003 года.

«Таким образом, данные материалы еще раз документально доказывают, что заявление Омурбека Текебаева (лидера оппозиционной партии «Ата Мекен») о том, что деньги у семьи Атамбаевых появились только после 2010 года, являются клеветой», — говорится в сообщении.

1505 просмотров


Старости
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 17° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Лоту Гули захватывает новые рынки России российские источники
Саакашвили запустил шоу на украинском телевидении
В Сомали официально началась война
Иранский генерал: «Этот неблагодарный Азербайджан» Сиявуш Новрузов: «Он армянский шпион»
70% французов недовольны Олландом
Президент Киргизии объяснил, откуда у него так много денег
В Ташкенте закрылось бюро НАТО
В доме в Петербурге произошел взрыв
МВД вызволяет Князя из беды
Азербайджан – самое еврейское государство в Азии
Армяне обстреляли село в Тертере
Путин освободил от должности еще одного губернатора
Меркель об исторических отношениях с Азербайджаном
В секторе Газа казнили израильских "шпионов"
Индийский министр заступился за убийц мусульманина
Даже иностранцы не могут забрать деньги из азербайджанских банков мнения и оценки
В российских аэропортах ввели дополнительные меры безопасности
Арзу Алиева с сыном в Cinema Plus фото
«Нефтчи» продлит контракт с тренером, оскорбившим болельщиков
Турция доказала химическую атаку в Идлибе
Европа вводит безвизовый режим с Украиной
Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА После поражения от Германии
Азербайджан не вел газовых переговоров с Россией обновлено
В Баку обещают до 18 градусов тепла
Президент Филиппин приказал разместить войска на спорных островах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться