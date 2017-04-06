Президент Киргизии объяснил, откуда у него так много денег

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе встречи с генеральным прокурором страны Индирой Джолдубаевой передал документы о том, что в январе 2003 года он продал принадлежавший ему пакет акций промышленного предприятия в городе Измир турецкому предпринимателю за 45 миллиардов турецких лир (около $35 миллионов по действовавшему тогда курсу). Об этом сообщает официальный сайт президента республики.

Уточняется, что информация о сделке опубликована в соответствующем информационном бюллетене Турецкой Республики 31 января 2003 года.

«Таким образом, данные материалы еще раз документально доказывают, что заявление Омурбека Текебаева (лидера оппозиционной партии «Ата Мекен») о том, что деньги у семьи Атамбаевых появились только после 2010 года, являются клеветой», — говорится в сообщении.