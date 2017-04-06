70% французов недовольны Олландом

Большинство французов отрицательно оценивают деятельность Франсуа Олланда на посту президента страны. Согласно результатам опроса компании Odoxa, около 70% считают его «плохим президентом», передает Интерфакс.

Опрос также показал, что 83% респондентов недовольны экономической и социальной политикой Олланда.

В то же время 54% опрошенных положительно оценили его вклад в борьбу с терроризмом. Еще почти четверть участников опроса считают, что самым выдающимся событием президентского срока Олланда является реформа, узаконившая однополые браки.

Опрос компании Odoxa проводился среди более 1 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая. Олланд от участия отказался.