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Иранский генерал: «Этот неблагодарный Азербайджан» Сиявуш Новрузов: «Он армянский шпион»

Автор: Отдел политики 

Бывший иранский генерал разведки Мансур Хагигатпур, в отношении которого в Азербайджане заведено уголовное дело, в интервью информагентству Azariha.org выступил с серией провокационных заявлений в адрес нашей страны. По его словам, «если бы Иран не помог Азербайджану, армяне захватили бы Баку».

Мансур Хагигатпур

Хагигатпур, служивший в Корпусе стражей исламской революции, заявляет, что в годы карабахской войны он был военным советником президента Азербайджана. На самом же деле, как заявил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, этот человек в 1992 году был советником бывшего министра обороны Рагима Газиева.

«Мы (Иран) спасли азербайджанский народ, иначе армяне могли взять даже Баку. До сих пор Азербайджан имеет задолженность перед Ираном в размере 30 млн долларов США. Однако Иран щедр и никогда не поднимал этот вопрос. Если бы на нашем месте была Турция, то она либо потребовала бы деньги, либо воспользовалась бы этой проблемой и получила бы в десять раз больше прибыли», - заявил Хагигатпур.

Затем он обвинил «азербайджанские официальные лица» в неблагодарности. «Если бы Иран вовремя не помог Ровшану Джавадову (в то время заместитель министра внутренних дел, командир отряда полиции особого назначения – ред.), армяне захватили бы и другие территории. В те дни мы подготовили в Баку 6500 солдат», - утверждает Хагигатпур.

Депутат Сиявуш Новрузов назвал Мансура Хагигатпура аферистом. Более того, по сведениям азербайджанских спецслужб, он в 1992-1993 годах передавал армянской разведке данные о расположении позиций и огневых точек азербайджанской армии в Карабахе.

Сиявуш Новрузов

«За шпионскую деятельность против Хагигатпура в Азербайджане возбуждено уголовное дело. Этот человек является генералом иранской разведки и тайным агентом армянской разведки. Он нанес колоссальный ущерб безопасности Азербайджана. Его ищет Интерпол. Надеемся, он понесет свое заслуженное наказание», - сказал Новрузов.

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