В Сомали официально началась война

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, он дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.
Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед пообещал покончить с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. В 2008 году группировка внесена США в список террористических организаций, в отношении нее на территории страны действуют санкции.