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Саакашвили запустил шоу на украинском телевидении

 

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили стартовал со своим политическим ток-шоу на украинском телевидении и сразу же заявил о высоких рейтингах.

В конце марта Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу "Другая Украина" на украинском телеканале ZIK.

"Вчерашняя моя передача на ZIK превысила обычный рейтинг этого промежутка дня в три раза. ZIK сейчас очень быстро развивается, и надеюсь, что и другие передачи нас догонят", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что скачек в просмотрах, доказывает, что "олигархические СМИ не смогли убить стремление людей знать правду".

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