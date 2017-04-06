Саакашвили запустил шоу на украинском телевидении

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили стартовал со своим политическим ток-шоу на украинском телевидении и сразу же заявил о высоких рейтингах.

В конце марта Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу "Другая Украина" на украинском телеканале ZIK.

"Вчерашняя моя передача на ZIK превысила обычный рейтинг этого промежутка дня в три раза. ZIK сейчас очень быстро развивается, и надеюсь, что и другие передачи нас догонят", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что скачек в просмотрах, доказывает, что "олигархические СМИ не смогли убить стремление людей знать правду".