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Валдис Пельш: «Я не знаю об участии команд из Карабаха в КВН» эксклюзив

Автор: Записал Рауф Керимли, собкор 

Периодические попытки представителей сепаратистской «НКР» засветиться в КВН пока не приносят результатов, в том числе и благодаря реакции официального Баку. О том, что в Клубе веселых и находчивых есть или были карабахские команды, не знают даже члены жюри КВН. К примеру, об этом ничего не известно российскому телеведущему Валдису Пельшу, о чем он и сообщил корреспонденту haqqin.az.

Валдис Пельш

Между тем на днях армянские СМИ сообщили о «блестящей победе» команды КВН из «Арцаха» «Свадьба в горах» в центральной лиге Москвы и Подмосковья. А вице-президент «Союза армян России» Левон Муканян разместил даже видео, в котором победителем 1/8 финала центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья признается команда КВН из Арцаха «Свадьба в горах».

Как выяснилось, карабахская команда изначально носила название «С хлебом и солью», однако позже название было изменено на «Свадьба в горах». Именно участие команды «С хлебом и солью» в международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи (с 10 по 23 января) вызвало реакцию Баку, которая и привела к тому, что представители «НКР» прекратили свое выступление. Кроме того, на официальном сайте КВН эта команда, ранее отмеченная как «степанакертская», теперь стала ереванской. О «Свадьбе в горах» на веб-ресурсе Международного союза КВН вообще нет никакого упоминания.

«Свадьба в горах»

Так что ситуация складывается крайне непонятная. Неудивительно, что российский телеведущий и член жюри Клуба веселых и находчивых Валдис Пельш в беседе с haqqin.az заявил, что не знает об участии команд из Карабаха в КВН.

Между тем недавно команда «Сборная Баку» порадовала Азербайджан успешным выходом в четвертьфинал высшей лиги Международного союза КВН. Игру судили Екатерина Стриженова, Константин Эрнст, Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Юлий Гусман.

Валдис Пельш не стал комментировать игру веселых и находчивых азербайджанцев. «Я не люблю это делать. К тому же сезон в самом разгаре», - заявил он. При этом телеведущий обещал прокомментировать, если азербайджанская команда выйдет в финал и там победит.

Кстати, завтра, 7 апреля, пройдут четвертьфинальные игры с участием «Сборной Баку», по итогам которых определятся полуфиналисты.

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