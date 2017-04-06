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Блогеры прогневали Госдеп первоапрельской шуткой

 

Госдепартамент США с возмущением отреагировал на первоапрельскую шутку на тему урезания расходов ведомства, которую распространил блог Diplopundit. На случай обратило внимание издание The Washington Post.

1 апреля автор под псевдонимом Домани Спиро (Domani Spero) опубликовал материал, в котором содержались «просочившиеся в прессу» рекомендации по экономии, якобы направленные Госдепом посольствам и консульствам США.

В списке, в частности, в пример приводился опыт работников дипмиссий в Минске и Аддис-Абебе. Утверждается, что первые сушат и повторно используют бумажные полотенца, а вторые реже спускают воду в туалете. У дипломатов в Эфиопии якобы даже есть девиз: «Желтое оставь стоять, что коричнево — спускать». Упоминаются и сотрудники генерального консульства США в Екатеринбурге, которые экономят на отоплении даже зимой и обливаются ледяной водой «для повышения морозоустойчивости».

Кроме того, дипломатам ради экономии чернил предлагается использовать другой шрифт, а также прекратить печатать отчеты на глянцевой бумаге. Все доклады, согласно предписаниям, должны быть в цифровом виде, а бумажная версия станет платной. При этом печать должна быть двусторонней, а объем — не больше 20 страниц. Рекомендуется сэкономить и на стрижке газонов, используя для этих целей овец и коз вместо садовников.

Спустя почти час после публикации «указаний Госдепа» в редакцию Diplopundit поступило письмо из дипломатического ведомства, в котором настоятельно рекомендовалось удалить материал. «Вы можете не знать, что размещенные рекомендации — ложные, фейк. Это может быть и первоапрельский розыгрыш, который устроили вы, или который устроили в отношении вас. Но мы в любом случае просим вас немедленно удалить это с поправкой, что все это подделка», — написал сотрудник Госдепартамента Марк Строх (Mark Stroh).

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