Подписаться на уведомления
 

Алжирские спортсмены хотят бойкотировать Исламиаду

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Семь боксеров сборной Алжира угрожают бойкотировать Игры исламской солидарности в Баку, если не будет уволен тренер команды Брахим Беджауи, которого назначили готовить команду к соревнованиям в Азербайджане, сообщает haqqin.az.

Брахим Беджауи

Узнав о том, что именно этому специалисту поручено заниматься подготовкой сборной Алжира к Исламиаде, боксеры решили бойкотировать тренера, отказавшись тренироваться под его руководством и угрожая тем, что не поедут на Исламиаду.

Среди недовольных боксеров такие известные по алжирским меркам спортсмены, как двукратный победитель чемпионата Африки, участник трех Олимпиад Абделькадер Шади и не раз приезжавший в Баку на различные соревнования Абдельхафид Беншабла.

Абделькадер Шади рассказал о причинах, почему команда не хочет тренироваться под руководством этого Беджауи.

«Беджауи не хочет, чтобы в сборной были сильнейшие спортсмены, - говорит боксер. - Ему не нравится работать с нами. Он уже несколько раз руководил сборной, и мы очень хорошо знаем его. Уважаемые боксеры отказываются иметь дело с тренером, который называет боксеров животными и ослами. Мы категорически не желаем работать под его руководством. Если он останется, мы не поедем на Исламиаду».

Абделькадер Шади

Руководство Федерации бокса Алжира отправилось в высокогорный городок Тикжду, где сейчас находятся команда и тренер, чтобы поговорить с ними. Они надеятся, что удастся найти решение в возникшей ситуации.

Турнир по боксу на Исламиаде стартует 12 мая и завершится 18-го.

Ранее мы уже писали о футбольной сборной Алжира. Тут, к счастью, бойкотом никто не угрожает. Однако решение Федерации футбола Алжира прислать на Исламиаду в Баку футболистов младше указанного в регламенте возраста тоже не из приятных.

В футбольном турнире должны выступать игроки не старше 23 лет. Исключение могут составить три футболиста старше этого возраста. Однако алжирская сторона решила делегировать в Азербайджан команду до 20 лет, что понизить уровень турнира.

В футбольном турнире также примут участие сборные Азербайджана, Турции, Саудовской Аравии, Камеруна, Марокко, Омана и Палестины. Восемь команд составят две группы по четыре сборной в каждой. Первые две команды в каждой группе выйдут в полуфинал. Матчи пройдут на «Баил Арене», «Далга Арене», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и «АЗАЛ Арене».

Футбольный турнир стартует раньше всех остальных – 8 мая. Церемония открытия Исламиады состоится 12 мая.

2540 просмотров


Старости
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 17° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Путин позвонил Нетаньяху
Haqqin.az в освобожденном селе Карабаха наш спецреп
Натиг Алиев: «Азербайджан устраивает цена на нефть в 50-60 долларов»
ИГИЛ взяло ответственность за убийства в Астрахани
На похороны погибшей в Петербурге Дильбар Алиевой собрались сотни людей фото
Иран продал все запасы нефти
Туристов из России отправляют в Азербайджан…
Боевики сбили военный вертолет в Мосуле
ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии
Алжирские спортсмены хотят бойкотировать Исламиаду
Блогеры прогневали Госдеп первоапрельской шуткой
Валдис Пельш: «Я не знаю об участии команд из Карабаха в КВН» эксклюзив
Лоту Гули захватывает новые рынки России российские источники
Саакашвили запустил шоу на украинском телевидении
В Сомали официально началась война
Иранский генерал: «Этот неблагодарный Азербайджан» Сиявуш Новрузов: «Он армянский шпион»
70% французов недовольны Олландом
Президент Киргизии объяснил, откуда у него так много денег
В Ташкенте закрылось бюро НАТО
В доме в Петербурге произошел взрыв
МВД вызволяет Князя из беды
Азербайджан – самое еврейское государство в Азии
Армяне обстреляли село в Тертере
Путин освободил от должности еще одного губернатора
Меркель об исторических отношениях с Азербайджаном
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться