Алжирские спортсмены хотят бойкотировать Исламиаду

Семь боксеров сборной Алжира угрожают бойкотировать Игры исламской солидарности в Баку, если не будет уволен тренер команды Брахим Беджауи, которого назначили готовить команду к соревнованиям в Азербайджане, сообщает haqqin.az.

Узнав о том, что именно этому специалисту поручено заниматься подготовкой сборной Алжира к Исламиаде, боксеры решили бойкотировать тренера, отказавшись тренироваться под его руководством и угрожая тем, что не поедут на Исламиаду.

Среди недовольных боксеров такие известные по алжирским меркам спортсмены, как двукратный победитель чемпионата Африки, участник трех Олимпиад Абделькадер Шади и не раз приезжавший в Баку на различные соревнования Абдельхафид Беншабла.

Абделькадер Шади рассказал о причинах, почему команда не хочет тренироваться под руководством этого Беджауи.

«Беджауи не хочет, чтобы в сборной были сильнейшие спортсмены, - говорит боксер. - Ему не нравится работать с нами. Он уже несколько раз руководил сборной, и мы очень хорошо знаем его. Уважаемые боксеры отказываются иметь дело с тренером, который называет боксеров животными и ослами. Мы категорически не желаем работать под его руководством. Если он останется, мы не поедем на Исламиаду».

Руководство Федерации бокса Алжира отправилось в высокогорный городок Тикжду, где сейчас находятся команда и тренер, чтобы поговорить с ними. Они надеятся, что удастся найти решение в возникшей ситуации.

Турнир по боксу на Исламиаде стартует 12 мая и завершится 18-го.

Ранее мы уже писали о футбольной сборной Алжира. Тут, к счастью, бойкотом никто не угрожает. Однако решение Федерации футбола Алжира прислать на Исламиаду в Баку футболистов младше указанного в регламенте возраста тоже не из приятных.

В футбольном турнире должны выступать игроки не старше 23 лет. Исключение могут составить три футболиста старше этого возраста. Однако алжирская сторона решила делегировать в Азербайджан команду до 20 лет, что понизить уровень турнира.

В футбольном турнире также примут участие сборные Азербайджана, Турции, Саудовской Аравии, Камеруна, Марокко, Омана и Палестины. Восемь команд составят две группы по четыре сборной в каждой. Первые две команды в каждой группе выйдут в полуфинал. Матчи пройдут на «Баил Арене», «Далга Арене», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и «АЗАЛ Арене».

Футбольный турнир стартует раньше всех остальных – 8 мая. Церемония открытия Исламиады состоится 12 мая.