ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии

США, Россия, Турция и Иран должны содействовать введению трехдневного гуманитарного перемирия в Сирии. Об этом заявил специальный представитель спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн по итогам очередного заседания в Женеве целевой группы по гуманитарному доступу в Сирию, его цитирует Анадолу.

«Нам нужен «зеленый свет» для гуманитарного плана ООН на апрель-май, чтобы добраться до одного миллиона человек. И нам это нужно в ближайшие дни», — пояснил Эгеланн и добавил, что ООН обратилась к странам Международной группы поддержки Сирии с призывом обеспечить доставку гуманитарной помощи.

«Война, в результате которой дети гибнут от химического оружия, отвратительна», — подчеркнул Эгеланн.

По его словам, в настоящее время проводится расследование по выявлению тех, кто стоит за химатакой в сирийском Идлибе.