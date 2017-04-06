Подписаться на уведомления
 

Туристов из России отправляют в Азербайджан…

Автор: Отдел информации 

Ведущий международный туристический поисковый портал Skyscanner подготовил рекомендации для жителей России, упомянув Азербайджан как одно из самых привлекательных мест для отдыха в мае. В России в мае с учетом выходных будет аж 13 нерабочих дней.

«Майские праздники — это весенний бонус к отпуску, и провести их нужно так, чтобы потом не кусать локти, - пишет Skyscanner. - Чтобы не заморачиваться с визой и иностранным языком, поезжайте на майские к соседям. В двух-трех часах лету от России тоже можно интересно отдохнуть. Если вы ничего не слышали о Минском море, никогда не пробовали настоящие хинкали и пропустили момент, когда Баку стал похож на Стамбул, Дубай и Барселону одновременно, самое время это исправить».

«Впервые увидеть Азербайджан в мае — значит влюбиться на всю жизнь. В начале месяца уже тепло и в горах, и на Каспийском побережье — +18-23 градуса», — отмечают эксперты.

«Позагорайте на пляжах Апшерона, попарьтесь в хаммаме, погуляйте в старинном бакинском квартале Ичери шехер, где снимали стамбульские сцены «Бриллиантовой руки», и искупайтесь в лечебной нефти в Нафталане.

За расшифровкой древних наскальных рисунков в Гобустане время бежит так же незаметно, как за обедом в горном Шеки - вам не захочется уезжать. Продлите себе отпуск на недельку после 9-го: 10 мая, в день рождения Гейдара Алиева, в Баку отмечают красочный Праздник цветов», — рекомендуют россиянам специалисты Skyscanner.

2010 просмотров


Старости
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 17° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Путин позвонил Нетаньяху
Haqqin.az в освобожденном селе Карабаха наш спецреп
Натиг Алиев: «Азербайджан устраивает цена на нефть в 50-60 долларов»
ИГИЛ взяло ответственность за убийства в Астрахани
На похороны погибшей в Петербурге Дильбар Алиевой собрались сотни людей фото
Иран продал все запасы нефти
Туристов из России отправляют в Азербайджан…
Боевики сбили военный вертолет в Мосуле
ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии
Алжирские спортсмены хотят бойкотировать Исламиаду
Блогеры прогневали Госдеп первоапрельской шуткой
Валдис Пельш: «Я не знаю об участии команд из Карабаха в КВН» эксклюзив
Лоту Гули захватывает новые рынки России российские источники
Саакашвили запустил шоу на украинском телевидении
В Сомали официально началась война
Иранский генерал: «Этот неблагодарный Азербайджан» Сиявуш Новрузов: «Он армянский шпион»
70% французов недовольны Олландом
Президент Киргизии объяснил, откуда у него так много денег
В Ташкенте закрылось бюро НАТО
В доме в Петербурге произошел взрыв
МВД вызволяет Князя из беды
Азербайджан – самое еврейское государство в Азии
Армяне обстреляли село в Тертере
Путин освободил от должности еще одного губернатора
Меркель об исторических отношениях с Азербайджаном
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться