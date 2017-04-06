Туристов из России отправляют в Азербайджан…

Ведущий международный туристический поисковый портал Skyscanner подготовил рекомендации для жителей России, упомянув Азербайджан как одно из самых привлекательных мест для отдыха в мае. В России в мае с учетом выходных будет аж 13 нерабочих дней.

«Майские праздники — это весенний бонус к отпуску, и провести их нужно так, чтобы потом не кусать локти, - пишет Skyscanner. - Чтобы не заморачиваться с визой и иностранным языком, поезжайте на майские к соседям. В двух-трех часах лету от России тоже можно интересно отдохнуть. Если вы ничего не слышали о Минском море, никогда не пробовали настоящие хинкали и пропустили момент, когда Баку стал похож на Стамбул, Дубай и Барселону одновременно, самое время это исправить».

«Впервые увидеть Азербайджан в мае — значит влюбиться на всю жизнь. В начале месяца уже тепло и в горах, и на Каспийском побережье — +18-23 градуса», — отмечают эксперты.

«Позагорайте на пляжах Апшерона, попарьтесь в хаммаме, погуляйте в старинном бакинском квартале Ичери шехер, где снимали стамбульские сцены «Бриллиантовой руки», и искупайтесь в лечебной нефти в Нафталане.

За расшифровкой древних наскальных рисунков в Гобустане время бежит так же незаметно, как за обедом в горном Шеки - вам не захочется уезжать. Продлите себе отпуск на недельку после 9-го: 10 мая, в день рождения Гейдара Алиева, в Баку отмечают красочный Праздник цветов», — рекомендуют россиянам специалисты Skyscanner.