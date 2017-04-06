Иран продал все запасы нефти

Иран продал всю нефть, находившуюся в плавучих хранилищах, а это означает, что Тегерану будет непросто продолжать наращивать экспорт в условиях ограничения добычи, говорят источники в отрасли, а также свидетельствуют сводки судовых агентов.

Иран, стремящийся компенсировать потери от западных санкций, реализовал миллионы баррелей хранящейся в морских танкерах нефти после снятия ограничительных мер с Исламской Республики в январе прошлого года.

По данным системы слежения за судами в терминале Reuters, Иран за последние две недели продал последние запасы сырья, большую часть которых составлял газовый конденсат.

Распродав все запасы хранящейся в танкерах нефти, Тегеран таким образом лишился важного источника поддержки экспорта. «Мы убеждены, что запасы в плавхранилищах были основным драйвером роста экспорта», — отметил аналитик Energy Aspects Ричард Маллинсон, указав, что после их продажи общий объём экспорта нефти и газоконденсата из Ирана может сократиться.

«Мы считаем, что Ирану будет очень непросто увеличить добычу нефти без опыта и инвестиций западных компаний в разведку и добычу в стране», — добавил он.