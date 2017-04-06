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На похороны погибшей в Петербурге Дильбар Алиевой собрались сотни людей фото

 

На состоявшиеся в Баку 6 апреля похороны 21-летней Дильбар Алиевой, погибшей в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге, собрались сотни людей, сообщает Sputnik Азербайджан.

Дядя Дильбар, Закир Алиев, рассказал, что девушка родилась в Петербурге в 1996 году, являлась гражданкой России. Семья ее хоть и была родом из Грузии, но долгие годы проживала в Северной столице.

О том, что в Петербурге произошла трагедия, он прочитал в новостях. Позвонив брату, узнал, что Дильбар тяжело ранена.

"Потом нам сообщили, что спасти ее так и не удалось". Закир Алиев говорит, что Дильбар была всеобщей любимицей, доброй и отзывчивой девушкой.

Роковой для Дильбар взрыв произошел в понедельник, 3 апреля, около 14:30 мск (15:30 по бакинскому времени) на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

 

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