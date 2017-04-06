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Натиг Алиев: «Азербайджан устраивает цена на нефть в 50-60 долларов»

 

«Азербайджан полностью выполнил взятое перед ОПЕК обязательство о сокращении добычи нефти. Согласно этому, в январе-марте мы сократили ежедневную добычу на 35 тысяч баррелей». Об этом АПА сказал находящийся с визитом в Турции министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, Азербайджан устраивают цены на нефть на уровне 50-60 долларов.

«Я сказал бы, что сегодня ситуация хорошая. Для Азербайджана важно, чтобы цены на нефть на мировом рынке формировались на уровне 50-60 долларов. Если цены упадут ниже этой цифры, то Азербайджан столкнется с убытком.

Как известно, создан Мониторинговый комитет, состоящий из министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в структуру. Мониторинги охватят первую половину этого года. Комитет будет следить за выполнением обязательств отдельными странами и влиянием этого на глобальный рынок. 19 мая состоится очередное заседание стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в структуру. Я не хочу называть страны, но есть такие, которые повышают добычу нефти. Хотя мы прикладываем совместные усилия, чтобы этого не было. Подобного рода шаги могут отрицательно повлиять на нефтяные цены. Мы должны больше думать о сохранении цены на нефть на стабильном уровне, нежели о ее росте», - сказал он.

Министр отметил, что подорожание нефти положительно повлияло на госбюджет стран-производителей «черного золота» и привело к укреплению их нацвалюты.

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