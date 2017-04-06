Мы стоим в двух километрах от линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в оккупированном Джебраильском районе. По инициативе Минобразования группа журналистов и обучающихся в вузах Азербайджана иностранных студентов вплотную приблизилась к прифронтовой полосе.

Общая территория Джоджуг Марджанлы составляет более 1600 гектаров, и почти 1200 из них были когда-то пригодны для сельскохозяйственных работ. В прежние времена здесь было 283 дома, где проживали 400 семей, более тысячи человек.

…И пришла война

Испокон века главным занятием сельчан было здесь виноградарство. Хотя, разумеется, и пшеницу растили, и животных держали. Завели даже шелководческое хозяйство.

А потом пришла война, и село стало призраком - с полуразрушенными домами, заросшими садами, воронками от снарядов. Хотя армянская оккупация и обошла Джоджуг чуть стороной, со дня захвата Джебраильского района, то есть почти четверть века, жить здесь было практически невозможно: с захваченных армянской армией высот село как на ладони, и неприятель обстреливал его чуть не каждый день. И прежде цветущее поселение обезлюдело

Ушли все, кроме семьи Октая Газиева, в которой семь чад и домочадцев. Двадцатидвухлетний Ульви, младший сын Октая, родился в Джоджуг Марджанлы, можно сказать, под обстрелами, уже после начала войны.

«Не уходил отсюда и уходить не собираюсь – это моя земля, мой очаг. Здесь мне жить, здесь и умирать», - говорит глава семейства. Газиев не скрывает, что поначалу было очень нелегко, но всей семьей, невзирая на обстрелы, возделывали землю, выхаживали овец и коров, разводили кур, завели пасеку, хотя здесь не было ни электричества, ни газа, даже водопровод бездействовал. Практически полностью себя обеспечивали да еще старались угостить размещенных здесь военных.

«Государство никогда не оставляло нас без помощи, а теперь и вообще село возрождается. Того и гляди народ начнет возвращаться», - радуется самый стойкий и преданный джоджугец Октай Газиев.

И действительно, в последние месяцы село ожило. Как только в дни апрельских боев прошлого года наши войска вернули под свой контроль стратегическую высоту Лалетепе, откуда, собственно, в основном и стреляли армянские орудия, в селе начались строительные работы.

На восстановление населенного пункта и строительство 9-километровой автомобильной дороги непосредственно к Джоджуг Марджанлы президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил из госбюджета 4,3 миллиона манатов.

И работа закипела

По заказу Госкомбеженцев здесь возводятся дома-коттеджи, а новая дорога, как утверждает рабочий-строитель ОАО «Азеравтойол» Афтандил Курбанов, будет готова уже через месяц-полтора. «Мы трудимся с большим энтузиазмом, практически круглосуточно, ведь возвращаем к жизни родную землю. Уже и домики новые появились. Джоджугцы, обитающие сейчас в других местах, стали приезжать, чтобы посмотреть, как можно будет вновь обустроиться в родном селе», - торжествующе рассказывал всем Курбанов.

До прошлого года в селе не было ни одно целого дома, а теперь уже возвышаются 50 современных новых коттеджей, при строительстве которых учтены все нужды сельчан.

Как сообщил заместитель главы Исполнительной власти Джебраильского района Тапдыг Насиров, возрождение села осуществляется поэтапно. Скоро на отчие земли вернутся 50 семей – по числу практически готовых домов. И уже закладывается фундамент новых построек – многие спешат вновь оказаться в Джоджуг Мерджанлы.

«Представляете, с просьбой выделить и здесь жилье к нам обращаются даже беженцы из других оккупированных районов. Но ведь надлежит построить не только жилые дома, но и заново создать всю сельскую инфраструктуру. До оккупации в селе жили функционировали школа, библиотека, медпункт, почта, мельница, местная администрация. Все это надо отстраивать заново, причем лучше, комфортабельнее прежнего. Уверен, скоро село расцветет. Не забыли и о мечети – храм сейчас особенно нужен. Все делается интенсивно, без проволочек. К строительным работам привлечено около 30 единиц техники, более 100 рабочих. Между прочим, все заранее рассчитано на состав семей. 20 из 50 новостроек - двухкомнатные, 25 – трехкомнатные, а 5 домов для многодетных семей - четырехкомнатные.

Что касается автодороги, то уже завершена укладка земляного полотна и проложен первый слой асфальтового покрытия. Хоть село и находится совсем близко к армянским позициям, оно будет жить. Мы все вместе сейчас даем ему вторую жизнь», - твердо заявил Т.Насиров.

Рассказ подполковника: «Солдаты рвутся в бой!»

Не пугает близкое расположение войск неприятеля и подполковника Национальной армии Сеймура Абдулкеримова, который несет службу гарнизоне этого населенного пункта. Кадровый военный убежден, что армяне больше никогда не осмелятся обстреливать село, так как наши позиции на Лалетепе моментально ответят шквальным огнем по позициям противника.

«Знаете, как их солдаты бежали в те апрельские дни. Армянские командиры буквально взывали к нам, чтобы мы не стреляли по ним. Противник был в страшной панике. Нам отсюда в бинокль видно, что на той стороне сплошь 18-летние необученные мальчишки. И в их глазах страх. Они очень боятся нашего наступления. И не зря! Уверяю, что сегодня мы способны в течение двух-трех часов полностью очистить от оккупантов весь Джебраильский район. У них нет ни достаточной живой силы, ни вооружения, ни подготовки. Армянские войска деморализованы, мы это видим», - по-военному четко объяснил С.Абдулкеримов.

Подполковник не скрыл, что с армянской стороны иногда раздаются выстрелы, но прежней интенсивности огня давно нет и быть не может.

«В наших частях царит высокий боевой дух. Солдаты рвутся в бой за родную землю. Меня как командира они каждый день спрашивают, когда начнутся новые операции по освобождению оккупированных территорий.

Моя и других командиров задача на сегодня – обеспечить им необходимую подготовку, обучить тактике ведения боя, владения современным оружием. Ну и не последнее дело – накормить, обуть, одеть своих подопечных. У нас солдат кормят самыми вкусными национальными блюдами», - сказал подполковник Абдулкеримов.

С ним полностью согласен и ветеран карабахской войны бывший разведчик Мансур Мамедов, воевавший за это село в 1993 году.

«Силами своей разведроты мы удерживали армян на подступах к этому селу ровно 15 дней, пока не подошло подкрепление. Многих друзей -сослуживцев тогда потеряли, но село не отдали. Те дни я вспоминаю как самый настоящий ад. Армяне атаковали беспрерывно, но мы отчаянно сопротивлялись. И сегодня здесь, где сложили головы многие мои однополчане, снова возрождается жизнь, - стирая скупую мужскую слезу говорил разведчик Мамедов.

К возвращению односельчан особенно готовится семья Газиевых, не покинувшая свой дом ни в страшные девяностые, ни в дни апрельских боев прошлого года.

«Земля здесь плодородная – хлеба всем хватит, надо только руки приложить!», - призывает старожил Джоджуг Марджанлы Октай Газиев.

А замминистра образования Фирудин Гурбанов, который вместе со всеми посетил прифронтовое село, заботит будущее села – его дети, ведь враг разрушил здесь и школу, и библиотеку.

«Мы обязательно уже в этом сентябре запустим школу. Посмотрите, как интенсивно идет работа, с каким настроением трудятся все. Это будет самая современная школа, и сюда буду направлены лучшие учителя и технический персонал. Президент поставил перед нами задачу, и мы ее выполним. Дети этого села смогут получать достойное образование», - уверен замминистра

А ведь так хочется поверить, что возрождение Джоджуг Марджанлы станет первым этапом большого возвращения.