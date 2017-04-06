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Гражданин Азербайджана дважды менял фамилию, чтобы попасть в Россию

Автор: Отдел информации 

Гражданину Азербайджана Шахмару Мамедову в 2015 году был запрещён въезд в Россию до 2018 года, однако он не смирился с этим и предпринял несколько попыток попасть в Россию, пишет российское интернет-издание «Мое – Белгород», сообщает haqqin.az.

Шахмар Мамедов вернулся в Азербайджан и поменял фамилию на Мамедсой, получил новый паспорт и снова приехал в Россию. В 2016 году ему снова запретили въезд в Россию до 2019 года. Тогда он снова вернулся на родину и стал Русланом Алиевым.

В ноябре 2016 года он пытался попасть в Россию через Дагестан, но его не пропустили пограничники и отправили обратно. Тогда мужчина решил пересечь границу через Украину. В декабре 2016 года он прилетел в Киев, а в феврале 2017 года приехал в Харьковскую область и попытался перейти границу пешком.

Его задержали белгородские пограничники на окраине села Новая Таволжанка Шебекинского района.

Сегодня Шебекинский районный суд признал Руслана Алиева виновным в незаконном пересечении государственной границы и лишил его свободы на 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, сообщили российскому изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.

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