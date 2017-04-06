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Австрийский школьник предотвратил бойню в немецкой школе

 

Школьник из австрийского города Линц помог правоохранительным органам Австрии и Германии предотвратить готовившееся массовое убийство в школе немецкого города Узлара, сообщает в четверг полиция Нижней Австрии; об этом передает РИА Новости.

Как следует из сообщения, 16-летний австриец позвонил в полицию в 4.30 5 апреля с сообщением о подозрительном общении с собеседником на одной из интернет-платформ.

"Шестнадцатилетний юноша заявил, что неизвестный из Германии планировал убийства в своей бывшей школе. (В доказательство) неизвестный собеседник прислал юному жителю Линца фотографии оружия", - говорится в сообщении.

После этого юноша несколько часов разговаривал со своим собеседником, выясняя более подробную информацию о нем. С полученной историей общения он отправился в полицейский участок, сотрудники которого, проверив все данные, связались с коллегами в центре совместной работы в Пассау. Уже им в кратчайшие сроки удалось выйти на предполагаемого преступника. Им оказался также 16-летний житель Узлара в нижнесаксонском округе Нортхайм. В настоящий момент молодого человека обследуют эксперты-психиатры.

"Когда преступление предполагалось совершить, пока неизвестно. Подозреваемый обосновал свое поведение тем, что ему пришлось переносить издевательства", - добавляется в сообщении полиции.

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