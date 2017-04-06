По меньшей мере 27 детей погибли в результате предполагаемой химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, подтвердил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает ТАСС.

"Подтверждена гибель по меньшей мере 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ. "Еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали. Ожидается, что число жертв будет расти", - отметили в фонде.

В ЮНИСЕФ заявили, что оказывают поддержку трем мобильным медицинским центрам и четырем больницам, в которой проходят лечение пострадавшие, а также обеспечивают работу девяти машин скорой помощи, которые использовались для их транспортировки. "ЮНИСЕФ также доставляет критически необходимые медикаменты и работает с партнерами в сфере здравоохранения, распространяя информацию о том, как оказывать помощь пострадавшим в результате химических атак", - говорится в сообщении.

Директор отдела ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку Гирт Капелэр осудил гибель детей в Хан-Шейхуне. "Нельзя допустить продолжение убийств детей в Сирии, - сказал он. - Все стороны конфликта и те, кто могут на них повлиять, должны немедленно положить конец этому кошмару".

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ". Всемирная организация здравоохранения в свою очередь, ссылаясь на партнерские организации, работающие в Идлибе, указала, что в результате атаки "умерло по меньшей мере 70 человек и еще сотни пострадали".