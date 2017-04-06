Полиция Турции обнаружила картину Пикассо

Турецкая полиция конфисковала на востоке страны подписанную якобы Пабло Пикассо (1881-1973) картину и три предположительно древнеегипетских манускрипта. Предметы искусства, подлинность которых предстоит проверить, перевозились с целью продажи на черном рынке, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

Трое злоумышленников, чьи имена не раскрываются, направлялись из восточной провинции Ван в Эрзурум. Там они за $5 млн планировали продать полотно, на котором изображен улыбающийся молодой человек.

Картина, подписанная именем известного испанского художника и датированная 1939 годом, по предварительным данным, была украдена из Иракского государственного музея.

Ожидается, что ее подлинность будет устанавливаться работниками Эрзурумского музея и экспертами с кафедры истории искусств из Университета имени Ататюрка в Эрзуруме.

Это не первая подобная находка в стране за последнее время. В прошлом году другое полотно, приписываемое кисти Пикассо, было изъято органами правопорядка в ходе спецоперации в Стамбуле, однако оно оказалось подделкой.