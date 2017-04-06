Подписаться на уведомления
 

Число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году

 

У мусульманских матерей к 2035 году родится больше детей, чем у христианок: 225 миллионов против 224 миллионов соответственно. К такому выводу пришли исследователи из Pew Research Centre, сообщает The Independent.

При этом с 2055 по 2060 год разрыв может стать еще более значительным и достигнуть шести миллионов. Отмечается также, что сократится число атеистов.

При этом уточняется, что несмотря ни на что, христиан по-прежнему будет больше, чем мусульман.

Так, с 2010 по 2015 год 31 процент всех новорожденных в мире составили мусульмане. Сообщается, что уровень рождаемости среди христиан не падает, однако развивается не столь стремительно по сравнению с последователями Пророка.

По данным издания, в настоящее время треть из более чем 7-миллиардного населения Земли составляют христиане, на втором месте — мусульмане. Еще 16 процентов — атеисты.

752 просмотров


Старости
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 17° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Чавушоглу о бессмысленности переговоров в Астане
Азербайджан против Камеруна Матч открытия на Исламиаде
Воспоминания армянского военврача: «Не знаю, что это за оружие, но люди сгорели заживо»
Итальянский суд остановил азербайджанский проект обновлено
Число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году
Трамп может начать войну против Асада американские источники
Полиция Турции обнаружила картину Пикассо
В химической атаке погибли 27 детей Данные ЮНИСЕФ
Австрийский школьник предотвратил бойню в немецкой школе
Гражданин Азербайджана дважды менял фамилию, чтобы попасть в Россию
Угроза взрыва в Москве эвакуированы 1000 человек
Евреи и мусульмане вместе протестуют в Бельгии
Путин позвонил Нетаньяху
Haqqin.az в освобожденном селе Карабаха наш спецреп
Натиг Алиев: «Азербайджан устраивает цена на нефть в 50-60 долларов»
ИГИЛ взяло ответственность за убийства в Астрахани
На похороны погибшей в Петербурге Дильбар Алиевой собрались сотни людей фото
Иран продал все запасы нефти
Туристов из России отправляют в Азербайджан…
Боевики сбили военный вертолет в Мосуле
ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии
Алжирские спортсмены хотят бойкотировать Исламиаду
Блогеры прогневали Госдеп первоапрельской шуткой
Валдис Пельш: «Я не знаю об участии команд из Карабаха в КВН» эксклюзив
Лоту Гули захватывает новые рынки России российские источники
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться