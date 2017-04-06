Число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году

У мусульманских матерей к 2035 году родится больше детей, чем у христианок: 225 миллионов против 224 миллионов соответственно. К такому выводу пришли исследователи из Pew Research Centre, сообщает The Independent.

При этом с 2055 по 2060 год разрыв может стать еще более значительным и достигнуть шести миллионов. Отмечается также, что сократится число атеистов.

При этом уточняется, что несмотря ни на что, христиан по-прежнему будет больше, чем мусульман.

Так, с 2010 по 2015 год 31 процент всех новорожденных в мире составили мусульмане. Сообщается, что уровень рождаемости среди христиан не падает, однако развивается не столь стремительно по сравнению с последователями Пророка.

По данным издания, в настоящее время треть из более чем 7-миллиардного населения Земли составляют христиане, на втором месте — мусульмане. Еще 16 процентов — атеисты.