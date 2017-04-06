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Итальянский суд остановил азербайджанский проект обновлено

Автор: Отдел информации 

Сегодня окружной суд Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, сообщает агентство Reuters.

Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо, как минимум, до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде, отмечает агентство.

Административный суд Лацио таким образом удовлетворил иск властей региона Апулия об аннулировании распоряжения Минэкологии Италии, которое дало разрешение на пересадку оливковых деревьев.

Агентство Reuters отмечает, что если до конца апреля деревья не будут пересажены, то все работы по их пересадке будут отложены до ноября, потому что пересадка деревьев летом может закончиться их гибелью.

Отметим, что провокации против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта после того как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло, начал акцию протеста против пересадки деревьев. 29 марта произошли ожесточенные столкновения между участниками акции и полицией.

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