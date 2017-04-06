Воспоминания армянского военврача: «Не знаю, что это за оружие, но люди сгорели заживо»

Армянские военные врачи говорят, что во время апрельской войны в прошлом году только в военный госпиталь в Агдере (Мардакерте) поступило свыше 150 раненых. Цифры, которые приводят эти военные врачи и цифры, которые называли в своих заявлениях руководители Армении, не совпадают, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Начальник военного госпиталя в Агдере (Мардакерте) подполковник Хорен Азарян говорит, что в то время, когда начались бои, он находился в командировке в Ереване. Два его заместителя, поняв по звуку стрельбы, что идут масштабные боевые действия, собрали весь медперсонал к четырем часам утра. Со здания госпиталя убрали флаг, сделали маскировку. Первых раненых приняли уже часам к семи.

Хорен Азарян говорит, что он вернулся из Еревана днем 2-го апреля. В то время в госпиталь уже поступал поток раненых. Все они получили ранения в боях в направлении населенных пунктов Талыш и Сейсулан. Х.Азарян говорит, что за 4 дня к ним в госпиталь поступило свыше 150 раненых солдат и офицеров.

Майор Арман Мурадян, руководитель хирургического отделения, говорит, что огнестрельные ранения, минные повреждения – для них обычная практика. Видеть все это военным врачам приходилось и раньше, но такого наплыва раненых не было никогда. На помощь врачам этого госпиталя прибыли бригады медиков из Ханкенди и Еревана.

Самый большой наплыв раненых в Агдере (Мардакерте) был 3 апреля (в этот день азербайджанские войска нанесли многочисленные артиллерийские удары по Мадагизскому полку).

Мурадян говорит, что в Матагизе азербайджанский беспилотник разбомбил склад на глазах у бригады медиков. Еще один такой беспилотник крутился над госпиталем.

Хирург Давид Маргарян говорит, что в эти дни дорога Мадагиз – Агдере находилась под постоянным огнем азербайджанской артиллерии. Самые тяжелые воспоминания у него остались от раненых с ожогами от ударов беспилотников Harop.

«Многие погибли на месте. Нескольких доставили в госпиталь, но спасти удалось немногих»,- говорит он.

Как вспоминает Давид Маргарян, хоть с 5 апреля и было объявлено о прекращении огня, в их направлении огонь не прекращался весь апрель, и весь месяц поступали раненые.

Майор Гевонд Тадевосян, начальник приемного отделения, вспоминает, что к 4 часам утра 2 апреля был получен сигнал о боевых действиях, но масштабы они пока не представляли.

Самое кошмарное воспоминание для него – это добровольцы из Сисиана, которых атаковал беспилотник Harop.

«Не знаю, что это за оружие, люди заживо сгорели, это было ужасно. У нас были трое или четверо из них. Мы оказали помощь, но они не выжили из-за интоксикации», - вспоминает он.