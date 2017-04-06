Состоялась жеребьевка турниров по игровым видам спорта на Играх Исламской солидарности, которые стартуют 8 мая в Баку.

Наибольший интерес представляла жеребьевка футбольного турнира, в котором выступят сборные U-23. Сборная Азербайджана в группе «А» сыграет с Саудовской Аравией, Камеруном и Марокко. В матче открытия 8 мая наша команда встретится с Камеруном.

В группе «В» за две путевки в полуфинал поборются Палестина, Оман, Алжир и Турция.

Матчи пройдут на «Баил Арене», «Далга Арене», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и «АЗАЛ Арене».

Игры группового этапа состоятся 8, 11 и 15 мая. Полуфиналы пройдут 18 мая, а финал – 21-го.