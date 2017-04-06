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Чавушоглу о бессмысленности переговоров в Астане

 

Продолжение атак в Сирии делает бессмысленным переговоры в Астане, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Анадолу.

По его словам, в случае продолжения атак отпадет также смысл в диалоге под эгидой ООН в Женеве.

«Какими могут быть вообще переговоры на фоне химических атак?», - возмутился Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что две супердержавы – Россия и США соревнуются за контроль над террористическими структурами.

«Я имею ввиду террористов YPG и PYD (сирийские ответвления ПКК). Державы ведут между собой борьбу даже сквозь призму террористических организаций», - пояснил Чавушоглу.

В результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб четвертого апреля погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.

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