Чавушоглу о бессмысленности переговоров в Астане

Продолжение атак в Сирии делает бессмысленным переговоры в Астане, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Анадолу.

По его словам, в случае продолжения атак отпадет также смысл в диалоге под эгидой ООН в Женеве.

«Какими могут быть вообще переговоры на фоне химических атак?», - возмутился Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что две супердержавы – Россия и США соревнуются за контроль над террористическими структурами.

«Я имею ввиду террористов YPG и PYD (сирийские ответвления ПКК). Державы ведут между собой борьбу даже сквозь призму террористических организаций», - пояснил Чавушоглу.

В результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб четвертого апреля погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.