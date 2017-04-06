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Си Цзиньпин прилетел на переговоры к Трампу

 

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для первой встречи и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.

Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Палм Бич во Флориде в 13.40 по времени восточного побережья США. Прибытие Трампа во Флориду ожидается в ближайшие часы.

Первая после победы Трампа на президентских выборах встреча с главой КНР состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Согласно расписанию визита, в четверг вечером главы двух государств с супругами проведут совместный ужин. Переговоры запланированы на пятницу.

Ожидается, что главными темами встречи станут двусторонние отношения, в частности торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерная проблема КНДР. Эксперты отмечают, что нынешний визит станет скорее ознакомительным и не принесет прорывных договоренностей, а лишь позволит лидерам двух стран узнать друг друга.

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