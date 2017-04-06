Новость о том, что итальянский суд на время приостановил строительство «азербайджанской трубы» в Италии (проект TAP), судя по голосу, не удивила министра энергетики Азербайджана Натика Алиева, до которого корреспондент haqqin.az все же дозвонился. Как оказалось, глава Минэнерго Азербайджана находится в Турции, и он на тот момент не был в курсе случившегося.

Ранее было получено разрешение, все было в порядке», заявил Натик Алиев. Впрочем, как уже отмечалось выше, судя по голосу никакой особой трагедии не произошло.

Напомним, что окружной суд города Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию.

Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде.

По словам Натика Алиева, маршрут был согласован заранее, более того, его предложило правительство Италии, взяв на себя соответствующие обязательства. «Да и к тому же этот проект в интересах самой Италии и других стран Европы – мы доставляем им природный газ», - отметил Алиев.

Как подчеркнул глава Минэнерго Азербайджана, этот суд – не истина в последней инстанции. «Подождем до 19 апреля. Еще раз повторюсь, мы заключали соглашение с правительством Италии, не с региональными властями, этот маршрут предложен не нами. И в целом, нам знакома ситуация: с подобными препятствиями мы сталкивались во время работ над трубопроводом Баку-Тбилиси- Джейхан и другими проектами», - заявил Натиг Алиев.

От себя добавим: учитывая, что ранее высший административный суд Италии – Государственный совет – дал разрешение на строительство азербайджанского газопровода, отвергнув жалобу регионального правительства Апулии - восточной области Италии, успех противников TAP маловероятен.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения «Шахдениз» в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Мощность трубопровода составляет 10 млрд. кубометров в год, с возможностью расширения до 20 млрд., в зависимости от спроса и предложения.