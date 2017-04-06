Подписаться на уведомления
 

Натик Алиев о приостановке строительства «азербайджанской трубы» в Италии эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Новость о том, что итальянский суд на время приостановил строительство «азербайджанской трубы» в Италии (проект TAP), судя по голосу, не удивила министра энергетики Азербайджана Натика Алиева, до которого корреспондент haqqin.az все же дозвонился. Как оказалось, глава Минэнерго Азербайджана находится в Турции, и он на тот момент не был в курсе случившегося.

Ранее было получено разрешение, все было в порядке», заявил Натик Алиев. Впрочем, как уже отмечалось выше, судя по голосу никакой особой трагедии не произошло.

Напомним, что окружной суд города Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию.

Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде.

По словам Натика Алиева, маршрут был согласован заранее, более того, его предложило правительство Италии, взяв на себя соответствующие обязательства. «Да и к тому же этот проект в интересах самой Италии и других стран Европы – мы доставляем им природный газ», - отметил Алиев.

Как подчеркнул глава Минэнерго Азербайджана, этот суд – не истина в последней инстанции. «Подождем до 19 апреля. Еще раз повторюсь, мы заключали соглашение с правительством Италии, не с региональными властями, этот маршрут предложен не нами. И в целом, нам знакома ситуация: с подобными препятствиями мы сталкивались во время работ над трубопроводом Баку-Тбилиси- Джейхан и другими проектами», - заявил Натиг Алиев.

От себя добавим: учитывая, что ранее высший административный суд Италии – Государственный совет – дал разрешение на строительство азербайджанского газопровода, отвергнув жалобу регионального правительства Апулии - восточной области Италии, успех противников TAP маловероятен.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения «Шахдениз» в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Мощность трубопровода составляет 10 млрд. кубометров в год, с возможностью расширения до 20 млрд., в зависимости от спроса и предложения.

1665 просмотров


Старости
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
8 Апр 17° / 8°
9 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
США готовят операцию по свержению Асада Заявление госсекретаря; видео
В столице Венесуэлы полиция разгоняет марш оппозиции
Натик Алиев о приостановке строительства «азербайджанской трубы» в Италии эксклюзив
Си Цзиньпин прилетел на переговоры к Трампу
ДТП в Сальяне: погиб пешеход
Чавушоглу о бессмысленности переговоров в Астане
Азербайджан против Камеруна Матч открытия на Исламиаде
Воспоминания армянского военврача: «Не знаю, что это за оружие, но люди сгорели заживо»
Итальянский суд остановил азербайджанский проект обновлено
Число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году
Трамп может начать войну против Асада американские источники
Полиция Турции обнаружила картину Пикассо
В химической атаке погибли 27 детей Данные ЮНИСЕФ
Австрийский школьник предотвратил бойню в немецкой школе
Гражданин Азербайджана дважды менял фамилию, чтобы попасть в Россию
Угроза взрыва в Москве эвакуированы 1000 человек
Евреи и мусульмане вместе протестуют в Бельгии
Путин позвонил Нетаньяху
Haqqin.az в освобожденном селе Карабаха наш спецреп
Натиг Алиев: «Азербайджан устраивает цена на нефть в 50-60 долларов»
ИГИЛ взяло ответственность за убийства в Астрахани
На похороны погибшей в Петербурге Дильбар Алиевой собрались сотни людей фото
Иран продал все запасы нефти
Туристов из России отправляют в Азербайджан…
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться