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В столице Венесуэлы полиция разгоняет марш оппозиции

 

Национальная боливарианская полиция приступила к разгону марша оппозиции в Каракасе, сообщает в четверг портал Universal, передает РИА Новости.

По данным издания, манифестанты направлялись к зданию службы по защите интересов народа, однако были встречены слезоточивым газом и водометами. Данных о пострадавших пока нет. Перед этим оппозиционеры собрались на одной из развязок крупнейшей магистрали города имени Франсиско Фахардо.

Это уже второй день массовых акций, которые проводит оппозиция в Каракасе. Накануне глава оппозиционного парламента страны Хулио Борхес сообщил о ранении более чем 50 человек в ходе столкновений с полицией во время марша протеста.

В свою очередь, власти обвинили оппозицию в попытках дестабилизации ситуации в стране. Глава МВД Нестор Ревероль потребовал от органов юстиции начать расследование против оппозиционного лидера Энрике Каприлеса, который, по его словам, способствовал перекрытию толпой автомагистрали.

Ранее постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) на чрезвычайной сессии одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране.

Причиной созыва экстренной сессии стало решение Верховного суда (ВС) Венесуэлы о передаче функций законодательной власти от оппозиционного парламента самому суду. Однако позднее ВС пересмотрел свое решение после заявления генерального прокурора страны Луисы Ортеги, которая назвала его неконституционным.

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